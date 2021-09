Cena kvadrata stanovanja v Ljubljani presegla mejo 3000 evrov

V nadaljevanju preberite:

V Ljubljani je povprečna cena prodanega stanovanja letos presegla mejo 3000 evrov. Kako se razlikujejo cene nepremičnin med posameznimi slovenskimi kraji in med posameznimi ljubljanskimi predeli? Med drugim tudi o tem, da so stanovanja v gorenjskih turističnih občinah postala dražja kot na Obali. Katera stanovanja, za najem in lastništvo, prihajajo na trg in kako bo to vplivalo na prihodnje cene?