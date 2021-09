Cene elektrike v nebo poganjajo fosilni viri

V nadaljevanju preberite:

Vse raste, cene surovin in energentov, globalni delniški in surovinski trgi, pravi predsednik uprave Gen-I Robert Golob, to pa potrjujejo tudi analize. Prav tako so izjemno zrasli naročila, proizvodnja in poraba surovin. Pri tem imamo več ozkih grl, med njimi je tudi ladijski prevoz. Največji vpliv na cene energije pa ima rast cen fosilnih goriv. »Kljub covidu-19 je po sprostitvi nekaterih omejitev globalno povpraševanje izjemno zraslo. To se pozna tako pri povečani široki potrošnji, naročilih v industriji in žal tudi v strmi rasti cen surovin in energentov. Pri energentih imamo seveda v mislih predvsem fosilna goriva – nafto, premog in zemeljski plin,« pravi Golob.