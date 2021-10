Cene energentov so visoke zaradi vzdrževanja

V nadaljevanju preberite:

Emisije so vzrok za podnebne spremembe, te pa so tudi letos pokazale svojo moč v včasih celo hkratnih skrajnih vremenskih dogodkih. V Evropi smo imeli poplave, na Kitajskem in v Braziliji pa hudo sušo, kar je pomenilo manjšo proizvodnjo hidroelektrarn in povečan uvoz plina. Povrhu se je več proizvajalcev plina in nafte po letu zmanjšane porabe odločilo ustaviti proizvodnjo, zlasti zaradi vzdrževanja. Pri plinu je bilo takih odločitev za 40 odstotkov več kot v preteklih letih. Cena soda nafte je presegla 80 dolarjev, kljub temu da smo je pred covidom porabili 108 milijonov sodov na dan, zdaj pa prišli do 96 milijonov sodov. Analize IEA kažejo, da bodo težave na energetskih trgih največje, če bomo nadaljevali z enako proizvodnjo kot doslej.