Cene nafte najvišje po juliju 2008, rekordne tudi cene aluminija in bakra

Cene nafte so se danes v azijskem trgovanju zvišale in dosegle najvišje vrednosti po juliju leta 2008. Naftne trge je namreč razburila izjava ameriškega zunanjega ministra Antonyja Blinkna, da se Bela hiša in zavezniki pogovarjajo o prepovedi uvoza nafte iz Rusije.

Da preučujejo predlog zakona o prepovedi uvoza ruske nafte in plina v ZDA, je v pismu demokratom, ki je bilo objavljeno v nedeljo zvečer, sporočila tudi predsednica predstavniškega doma ameriškega kongresa Nancy Pelosi. Poleg tega bi tudi preklicali normalne trgovinske odnose z Rusijo in Belorusijo ter začeli proces onemogočenja dostopa Rusije do Svetovne trgovinske organizacije.

Ker je Rusija tretja največja proizvajalka nafte, bi takšna poteza še povečala krizo v preskrbi ravno v časih, ko se povpraševanje povečuje. Tudi drugo blago iz te regije, kot so pšenica in kovine, se je od začetka ruskega napada na Ukrajino močno podražilo.

Cena teksaške lahke nafte, ki bo dobavljena aprila, se je do poldneva po singapurskem času podražila za 10,37 dolarja na 126,05 dolarja za 159-litrski sod. Majske terminske pogodbe za severnomorsko nafto brent pa so se zvišale za 11,37 dolarja na 129,84 dolarja. Kot izpostavlja AFP, je nafta brent rekordno ceno 147,50 dolarja za sod dosegla julija 2008. Pomisleke proti prepovedi uvoza ruske nafte je medtem slišati iz Nemčije, ki iz te države uvozi približno 55 odstotkov plina ter 42 odstotkov nafte in premoga.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je takšno potezo označila za nesmiselno, saj je ni mogoče ohraniti na dolgi rok. »Nič ne pomaga, če čez tri tedne ugotovimo, da imamo v Nemčiji le še nekaj dni električne energije in da moramo zato te sankcije odpraviti,« je dejala za nemško javno radiotelevizijo. Čeprav je nafta še vedno izvzeta iz sankcij, usmerjenih proti Rusiji, ruski izvozniki nafte težko najdejo kupce. Energetski velikan Shell je eno od redkih podjetij, ki še vedno kupuje rusko nafto, čeprav je dejal, da bo dobiček namenil za pomoč Ukrajini.

Cene aluminija in bakra z novimi rekordi

Cene aluminija in bakra so danes dosegle nove rekordne vrednosti, saj vlada strah glede dobave, povezan z rusko vojaško invazijo na Ukrajino. Za tono aluminija je bilo treba danes odšteti 4026,50 dolarja, s čimer je ta lahka kovina prvič presegla ceno 4000 dolarjev za tono. Nova najvišja cena za tono bakra pa znaša 10.845 dolarjev. Surovine so močno zaželene vse od ruskega napada na sosednjo Ukrajino.

Tudi cene zlata so danes znova presegle 2000 dolarjev za 31,1-gramsko unčo, saj zlato še vedno ohranja status varne naložbe. Prav tako so danes za več kot 20 odstotkov narasle cene niklja, medtem ko so cene nafte dosegle najvišje vrednosti po juliju 2008.

Do Okoli 9.30 po srednjeevropskem času so cene nafte sicer malo padle – sod teksaške lahke nafte je stal 124,45 dolarja, sod nafte brent pa 127,43 dolarja.