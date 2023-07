Cenejši dolar viša ceno nafte in pogonskih goriv

V nadaljevanju preberite:

Po skoraj treh mesecih so cene nafte brent ta teden znova presegle 80 dolarjev za sod, kar se bo v torek verjetno poznalo tudi v višjih cenah na bencinskih črpalkah. Če vlada ne bo spreminjala trošarin, se bodo pogonska goriva in kurilno olje nekoliko podražili. Višje cene je v torek pričakovati tudi ob hrvaški obali, saj tudi naša južna soseda cene regulira na podoben način kot Slovenija. Kaj viša cene nafte in pogonskih goriv? Kaj napovedujeta Opec in IEA?