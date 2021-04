Citypark investiral med epidemijo

V nakupovalnem središču so zdaj odprte prav vse trgovine, večina gostinskih lokalov pa omogoča osebni prevzem hrane in pijače. Dogodki v času epidemije niso mogoči, sporočajo iz Cityparka. Čas, ko je bilo obiskovalcev manj – veliko poslovalnic zaradi covida-19 ni delovalo –, so izkoristili za prenove in nadgradnje, s katerimi so povečali energijsko učinkovitost in zagotovili manjšo porabo, denimo, vode in elektrike. Tako so prenovili sistem hlajenja, nadgradili nadzorni sistem centra in prenovili požarni sistem. Nakupovalno središče Citypark upravlja podjetje SES Spar European Shopping Centers, ta je razvijalec, graditelj in upravljavec nakupovalnih središč v šestih državah; trenutno upravlja 30 nakupovalnih središč v centralni, južni in vzhodni Evropi ter nakupovalno ulico na Dunaju.

