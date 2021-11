Cloudya, telefonski sistem v oblaku – preprost, neodvisen in zanesljiv

To je Cloudya, telefonski sistem v oblaku, ki odgovarja na potrebe sodobnih podjetnikov.

Cloudya prevzema vlogo trenutno uveljavljenih telefonskih sistemov, kot so analogne in VoIP-centrale, ter zagotavlja zanesljivost, varnost in uporabnost. Ponuja vse funkcije, ki jih podjetje potrebuje pri upravljanju s svojimi telekomunikacijami. K temu pa dodaja prednosti, ki jih prinaša PBX-telefonija v oblaku. Tak sistem je bistveno bolj preprost in eleganten, tudi cenejši in bolj fleksibilen. Vsako podjetje bo prepoznalo prednosti, ki so pisane na kožo njihovemu načinu poslovanja.

Cloudya prevzema vlogo trenutno uveljavljenih telefonskih sistemov, kot so analogne in VoIP-centrale, ter zagotavlja zanesljivost, varnost in uporabnost.

Kako Cloudya deluje?

Cloudya je celovit telefonski sistem, ki deluje v oblaku. Opravlja naloge usmerjanja in upravljanja telefonskih komunikacij znotraj poslovnega omrežja in v odnosu do zunanjih klicateljev. Brez težav lahko poskrbi za več priključkov, ne da bi potrebovali posebno opremo. Prav tako z uporabo ene številke uporabniku omogoča klicanje z različnih naprav, torej telefona, računalnika, prenosnika ali mobilnega telefona. Poleg tega ima napredne funkcije, ki jih bodo s pridom koristili zahtevnejši uporabniki.

Prednost telefonskih sistemov v oblaku za podjetja pa je, da na svoji lokaciji ne potrebujejo lastne telekomunikacijske infrastrukture, zato tudi nimajo dela in stroškov z montažo in vzdrževanjem. Delo v celoti prevzame vrhunska oprema, ki je nameščena v oddaljenih centrih, s katerimi podjetje povezuje hitra internetna povezava. Tako je dobro poskrbljeno za varnost in zanesljivost sistema, upravljanje na daljavo pa je močno poenostavljeno.

Glavne odlike sistema Cloudya

Družba NFON želi uporabnikom predstaviti sistem, ki v celoti odgovarja na njihove želje in potrebe. Veliko poudarka je na intuitivnem uporabniškem vmesniku, ki brezhibno deluje na namiznih in mobilnih napravah. Sistem je dostopen povsod, kjer imamo internetno povezavo, torej smo neodvisni, prilagodljivi in odzivni. Tudi v primeru, da je internetna povezljivost slabša ali je ni, sistem samodejno preklopi na mobilno omrežje in tako zagotovi nemoteno delovanje. Zelo preprost je dostop do ključnih funkcij PBX-sistema. Teh v sistemu Cloudya ne manjka. Omogoča pametno usmerjanje klicev, sprejemanje klicev v čakalne vrste, predajanje klicev med različnimi priključki in pošiljanje v glasovno pošto. Delovanje telefonskega sistema lahko uporabnik do potankosti prilagodi svojim željam in potrebam, pri tem pa bo odkril še mnoge napredne funkcije.

Cloudya ima kar nekaj presenečenj za zahtevnejše uporabnike v sodobnih podjetjih. Omogoča oblikovanje virtualnih sestankov s konferenčnimi klici. Vedno lahko z enim klikom delimo vsebino svojega zaslona ali posredujemo multimedijske datoteke. Lahko deluje kot faks ali kot telefon na eni številki, vedno pa je v ozadju celovit sistem, ki ga popolnoma prilagodimo poslovnim procesom v podjetju. Z ugodno ceno in prilagodljivim naročniškim razmerjem se ta rešitev izkaže za idealno za širok spekter različnih uporabnikov!

Obiščite spletno stran Cloudya in preverite vse možnosti, ki jih ta vrhunski sistem za poslovno komunikacijo omogoča.

Naročnik oglasne vsebine je NFON