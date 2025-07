Znana primorska podjetniška družina bi kupila zaprte poslovalnice Petrola

Skupina P&P, ki je v lasti primorske družine Polič, je Petrolu poslala nezavezujočo informativno ponudbo za nakup štirih bencinskih servisov – Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren, ki jih je ljubljanska energetska družba pred kratkim zaprla. »Ponudnik ponuja za štiri bencinske črpalke z opremo nakupno ceno, ki je v skladu s tržno ceno na posameznih področjih po ogledu poslovanja posameznega subjekta in opreme,« je sporočil direktor skupine Peter Polič.

Dodal je, da bo osnova za izračun cene tudi EBITDA za vsak bencinski servis posebej. »Ponudnik si pridržuje pravico, da si bo v primeru sprejetja njegove informativne nezavezujoče ponudbe skrbno pregledal objekte, ki so predmet te ponudbe, skupaj z vso opremo,« je še navedeno v ponudbi. Primorska družba naj bi nakup financirala iz lastnih in posojilnih virov pri domačih posojilodajalcih, saj razpolaga z zadostnimi sredstvi za pridobitev finančnih virov.

Odgovorno ravnanje

Peter Polič FOTO Roman ŠŠipić

Ponudnik utemeljuje svoj namen nakupa bencinskih servisov s svojim poslovnim interesom in družbenoodgovornim ravnanjem. Skupina P&P upravlja naložbe iz različnih gospodarskih dejavnosti. V lasti ima med drugim tudi družbi Pick & Plac in SMT, ki bodo, če bo potrebno, sodelovale v procesu nakupa s svojim potencialom. »Skupina P&P usmerja kapital in človeške vire v dejavnosti, ki so tržno zanimive, družbeno odgovorne in dolgoročno perspektivne, kot na primer razvoj novih tehnologij v elektroniki, proizvodnja elektronike in elektronskih sklopov,« so sporočili.

Na Petrolu so se za zaprtje poslovalnic prejšnji teden odločili zaradi vladne uvedbe regulacije cen naftnih derivatov tudi ob avtocestah. Po srečanju s predstavniki vlade, ki odločitvi Petrola nasprotujejo, so iz energetske družbe včeraj sporočili, da bodo s pristojnim ministrstvom za okolje, podnebje in energijo nadaljevali iskanje skupnih dolgoročnih in za vse deležnike vzdržnih rešitev, do takrat pa da poslovalnice ostajajo zaprte.