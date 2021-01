Črna gora ustanovila novo letalsko družbo 2Montenegro

Manj kot dva tedna po propadu črnogorskega letalskega prevoznika Montenegro Airlines je črnogorska vlada registrirala novo nacionalno letalsko družbo 2Montenegro. Za zagon je država namenila 30 milijonov evrov začetnega kapitala.Ime 2Montenegro se bo verjetno še spremenilo, saj je vlada povabila javnost k predlogom za novo ime in blagovno znamko. Novi prevoznik bo zaposlil velik del zaposlenih iz Montenegro Airlines, je po poročanju portala EX-YU Aviation dejal črnogorski minister za financeČrnogorski vladi se z ustanovitvijo novega prevoznika mudi, da bi ohranili slote (termine za vzletanje in pristajanje), ki jih je Montenegro Airlines imel na evropskih letališčih, in dovoljenja za posadke. Montenegro Airlines je bil izključen iz klirinške družbe Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov, Air Serbia, Austrian Airlines, Air France in Alitalia pa so z njim prekinili dogovore o skupnih letih. »Status Montenegro Airlines ni dorečen. Družbo poskušamo obdržati živo v času, ko oblikujemo novega prevoznika. Zavedamo se, da moramo imeti nacionalnega prevoznika,« je dejal minister za kapitalske investicije»2Montenegro bo ponos države in bo v nasprotju s prehodnikom dobičkonosen. Montenegro Airlines je zadolžen več deset milijonov evrov vsem in ima 60 milijonov evrov negativnega kapitala.« Po njegovih besedah bo za polet letal novega prevoznika potrebnih od šest do devet mesecev, vlada pa si prizadeva, da bi to bilo pred vrhuncem poletne sezone.Montenegro Airlines je sicer eden od osmih letalskih prevoznikov, ki naj bi prejel subvencijo slovenske države za ponovno vzpostavitev letalskih povezav s Slovenijo v letošnji poletni sezoni.