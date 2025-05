Delnice nadoknadile izgubo – je trgovinske vojne konec?

Od najnižjih vrednosti sredi aprila so svetovni delniški indeksi močno porasli. Če smo v prvih dneh aprila finančniki s šokom zrli v borzne tečaje, ki so iz dneva v dan ekstremno upadali in so v samo par dneh izgubili več kot deset odstotkov vrednosti, smo lahko danes podobno presenečeni nad visoko rastjo vrednosti delnic od takrat dalje. Tako evropski kot ameriški delniški indeks sta do sredine maja namreč nadoknadila vse izgube, povzročene 2. aprila z najavo visokih ameriških carin.

Trgovinska spopad ZDA in Kitajske

Ameriški predsednik je 2. aprila uvedene carine že 9. aprila za večino sveta odložil za 90 dni. Evropski delniški trg si je oddahnil in močno porasel. Ameriški pa – vsaj merjeno v evrih – niti ne. Donald Trump je namreč po odlogu carin na evropsko blago močno dvignil carine na kitajsko blago, kar je nato Kitajska vrnila. S tem sta ti dve svetovni velesili tako rekoč ustavili medsebojni pretok blaga in dobrin ter vstopili v trgovinsko vojno. Če bi takšno stanje trajalo, bi gotovo povzročilo resne posledice na obeh gospodarstvih. Razpoloženje ameriških potrošnikov, še posebej srednjega in nižjega dohodkovnega razreda, se je hitro in izredno močno poslabšalo.

AmeriskiEvropskiIndeksi Foto Dk Igd

Na kitajske obleke, igrače in številne druge izdelke, ki so široko razpoložljivi in ceneni, so se ameriški potrošniki preprosto navadili. K temu je v zadnjih letih močno pripomogla tudi neposredna kitajska internetna prodaja prek aplikacij na pametnih telefonih (Shein, Temu, Alibaba ...). Močna podražitev kot posledica 145 odstotne carine ali celo ukinitev ponudbe kitajskega blaga je logično močno kazila razpoloženje ameriških potrošnikov in tudi dela gospodarstva, ki se zanaša na kitajske polizdelke in druge vhodne surovine. Trgovinsko vojno sta obe državi zaostrili tudi s prepovedjo izvoza strateških izdelkov in surovin. Kitajska je omejila izvoz redkih rud in kovin, ameriška stran pa prepovedala izvoz naprednih čipov in druge tehnološke opreme. Kapitalskim trgom spopad Kitajske in ZDA na trgovinskem bojnem polju ni prav nič ugajal. Vlagatelji so prodajali ameriške naložbe ter umikali denar iz dolarskih naložb. Vrednost dolarja je dodatno močno upadla, prav tako vrednost ameriških državnih obveznic. Varno zavetje so vlagatelji iskali v drugih svetovnih valutah, tudi evru, ter zlatu.

Umiritev

V drugi polovici aprila so se kapitalski trgi deloma umirili in se sprijaznili z novo realnostjo, ki pa je prinašala tudi signale po umirjanju carinskih napetosti. Prvi voditelji so odpotovali k ameriškemu predsedniku in njihova ton pogovorov in razpoloženje sta delovala bolj spravljivo in spoštljivo kot same najave carin in enostranske izjave. Kapitalski trgi so obudili upanje, da je agresivnost ameriške strani morda le agresivna pogajalska taktika, ki naj zdrzne nasprotno stran in jo pripelje z resnim namenom za pogajalsko mizo. Delniški trgi so si v zadnjem tednu aprila in prvem tednu maja močno opomogli.

Začetek konca trgovinske vojne?

8. maja so ZDA in Združeno kraljestvo sporočili, da sta državi dosegli zgodovinski trgovinski sporazum. Kljub številnim nedorečenostim sta obe strani dogovor označili za odličnega. Ameriški predsednik je poudaril, da dogovor odpira vrata ameriškemu mesu in drugim kmetijskim pridelkom, angleška stran pa je predvsem poudarila umik dodatnih 25 odstotkov carin na sto tisoč angleških avtomobilov, izvoženih v ZDA. Kapitalskih trgi so novico sprejeli z le rahlim odobravanjem, saj je splošna desetodstotna carina na vse iz Združenega kraljestva v ZDA izvožene izdelke ostala. Glede na to, da imata ZDA in Združeno kraljestvo zgodovinsko gledano močno povezavo ter tesne gospodarske in politične odnose, je bila ohranitev desetih odstotkov splošne carine na angleško blago razočaranje.

Zakopana bojna sekira

V naslednjih dneh smo izvedeli, da se bodo v Ženevi med koncem tedna sestali ameriški in kitajski predstavniki in poskušali umiriti trgovinsko vojno. Trgi so novico sprejeli skeptično, saj ostrina retorike tako na ameriški kot na kitajski strani ni obetala preboja oz. pomembnega dogovora. A razplet je tokrat pozitivno presenetil. Carine so s 145 odstotkov (ameriške carine) oz. 125 odstotkov (kitajske carine) znižali na 30 odstotkov (ZDA) oziroma deset odstotkov (Kitajska) za naslednjih 90 dni ter napovedali, da pričakujejo dodatne dogovore za dokončanje trgovinskega sporazuma. Razplet je pozitivno presenetil. Ameriške delnice in ameriški dolar so pridobili vrednost. Upad vrednosti delnic, ki so ga povzročile carine, uvedene 2. aprila, in posledično trgovinska vojna, pa je bil v celoti nadomeščen.

Velik del bremena bo nosil končni kupec

Sodeč po delniških trgih bi skoraj lahko sklepali, da to drži. Pa vendar je dejstvo, da za zdaj carine ostajajo – vsaj deset odstotkov na vse v ZDA uvoženo blago in vsaj 30 odstotkov vse kitajsko blago – in da še veljajo posamezne državne in sektorske dodatne carine. To je še vedno drastično povišanje carinskih dajatev, ki se bo z zamikom poznalo tudi na ameriških policah bodisi v obliki višjih cen bodisi v manj raznovrstni ponudbi. Za zdaj so bile posledice aprila uvedenih carin še nevidne v vsakdanu potrošnika. Številna podjetja so namreč v prvih mesecih po novembrski zmagi Trumpa na ameriških volitvah iz previdnosti okrepile uvoz in zaloge uvoženih izdelkov. A te zaloge se praznijo in samo vprašanje časa je, kdaj se bodo prikradle na ameriške police.

Vodstvo ameriške verige trgovin Walmart je ocenilo, da bodo prvi dvigi cen kitajskih izdelkov neizogibni in da bodo na policah vidni konec maja. Pojasnjujejo, da 30 odstotkov carin ne prenese ne njihovo poslovanje ne poslovanje njihovih kitajskih dobaviteljev in da so ga primorani velik del prevaliti na končnega ameriškega kupca. Del ponudbe, ki temelji na kitajskih izdelkih, kot na primer igrače, športna oprema in oblačila, se bo posledično podražil za deset odstotkov in več.

Jamie Dimon, direktor največje ameriške banke JP Morgan, je ocenil, da je verjetnost recesije še vedno prisotna in občutna. Trgovinska vojna se je sicer umirila, a še ni končana. In tudi če ostane zamrznjena, v trenutnem stanju izredno škodi globalnemu gospodarstvu. Škoda se ob takem stanju tako iz tedna v teden eksponentno viša. Poleg tega sta Trump ter narava trgovinske vojne nepredvidljiva. Možna so presenečenja, tako pozitivna kot negativna. V interesu svetovnega gospodarstva in kapitalskih trgov je, da se trgovinski spori čim prej in v celoti končajo. Dlje ko bodo carine prisotne, višja bo gospodarska škoda in višja verjetnost negativih presenečenj, tudi na delniških trgih.