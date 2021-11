Delnice še nadaljujejo svojo rast

V nadaljevanju preberite:

Svetovni delniški trgi so pred sezonsko najbolj veselim delom koledarskega leta že vključili turbopospešek. Razviti delniški trgi so letos v evrih pridobili že skoraj 30 odstotkov, kar jih v kombinaciji z nizko volatilnostjo in mikroskopsko majhnimi negativnimi popravki uvršča tik pod vrh lestvice najboljših tveganju prilagojenih donosov vseh časov.

V čudežnih devetnajstih mesecih okrevanja po pandemiji, ki žal še vedno narekuje naš življenjski ritem, so delnice dosegle eno najbolj eksplozivnih rasti v svoji več kot stoletni zgodovini.