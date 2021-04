Delniški trg napoveduje rast realnih gospodarstev

V nadaljevanju preberite:

Za nami je donosno četrtletje, pravzaprav eno donosnejših v zadnjih desetletjih. Delnice razvitih trgov so zrasle za približno deset odstotkov, spet bolj kot ne na ramenih ameriških naložb, ki so bile za evrske vlagatelje donosne tudi zaradi apreciacije dolarja. Razmere na obvezniških trgih so bile nekoliko drugačne, zaznamovala jih je rast zahtevanih donosnosti državnih obveznic.