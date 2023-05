Vse več delodajalcev izplačuje najvišje regrese

V nadaljevanju preberite:

Čeprav imajo delodajalci po zakonu za izplačilo regresa za letni dopust časa do začetka julija, so letos marsikje pohiteli s temi nakazili in jih zaposlenim namenili že februarja in marca. Višina regresa je sto ali več evrov višja kot lani, ne le zaradi zvišanja minimalne plače, ampak ker se vse več podjetij odloča za izplačilo vsote na ravni povprečne plače v državi, ki ni obremenjena z davki in prispevki. Preverili smo, kje so regrese že dobili, koliko znašajo in kje jih še čakajo.