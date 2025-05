V nadaljevanju preberite:

NLB je v prvih treh mesecih letos ustvarila 125,8 milijona evrov čistega dobička, kar je desetino manj kot v istem obdobju lani. Upad je delno posledica višjih zneskov slabitev in rezervacij. To so v prvih treh mesecih znašale 12,2 milijona evrov, v istem obdobju lani pa 4,7 milijona evrov.