Digitalizacija poslovanja za vsa podjetja

Vizija Steklarne Hrastnik oziroma podjetja Hrastnik1860 je postati najbolj navdihujoče in najbolj trajnostno podjetje za proizvodnjo luksuzne steklene embalaže na svetu. Podjetje, ki deluje v sicer precej tradicionalni panogi, je svojo digitalno preobrazbo začelo že leta 2019 z uresničevanjem koncepta industrija 4.0, ko sta žarišče nadaljnjega razvoja postali avtomatizacija in digitalizacija procesov. Obenem Steklarna Hrastnik, ki zadnja leta veliko naporov vlaga v trajnostno preobrazbo poslovanja, stavi tudi na tako imenovani zeleni prehod, katerega cilja sta bistveno višja energijska učinkovitost poslovanja in raba obnovljivih virov energije.