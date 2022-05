Digitalne kanale razpršiti, da sprememba algoritma ne odnese posla

V nadaljevanju preberite:

Slovenski izvozniki so bili pred pandemijo pri iskanju kupcev v tujini v povprečju zelo tradicionalno usmerjeni, osredotočali so se na sejme v tujini. Po drugi strani so v primerjavi s tujimi podjetji zaspali pri spletnem marketingu. Tega še danes ne izkoriščajo dovolj, čeprav so podjetja s pandemijo spoznala, da morajo digitalne kanale vključiti v poslovanje in marketing, pravi Nejc Slovnik iz digitalne agencije Point out.

S partnerjema in soustanoviteljema podjetja Point out Nejcem Slovnikom in Zoranom Bosančićem smo se pogovarjali o digitalnem marketingu izvoznih podjetij.