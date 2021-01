Digitalni arhiv, težek več petabajtov

V članku preberite:

Madžari imajo na voljo enostaven elektronski dostop do arhivov madžarske kulture, zgodovine in dediščine, saj je tamkajšnje podjetje Arcanum poskrbelo za temeljito digitalizacijo vsebin v madžarskem jeziku, vključno s časopisi, knjigami, zemljevidi in umetnostjo. Elöd Biszak, direktor Arcanuma, nam je v intervjuju zaupal, kako jim je to uspelo. Količine podatkov so enormne, kako so jih spravili v oblak? Kaj se zgodi ob navalu uporabnikov? Kako je z monetizacijo arhiva, ali je model moč prodati drugim potencialnim uporabnikom?