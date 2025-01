Direktor agencije Spirit ponudil odstop

Javna agencija Spirit Slovenija je včeraj nekatere izmed izbranih podjetij na javnem razpisu za spodbujanje investicij za gospodarsko prestrukturiranje v zasavski in savinjsko-šaleški premogovni regiji pozvala k razjasnitvi okoliščin, ki so jih v zadnjih dneh razkrili nekateri mediji, so sporočili iz Spirita.

»Te javni agenciji pred tem niso bile znane, lahko pa bi bistveno vplivale na izbor projektov za sofinanciranje. Na podlagi na novo ugotovljenih dejstev je agencija sprejela odločitev o preklicu dveh sklepov o izboru zaradi neizpolnjevanja pogojev, in sicer podjetju VonPharma SI in Vital QI. Pri tem agencija ponovno poudarja, da je v skladu z določili javnega razpisa pri prejemnikih skrbno preverila izpolnjevanje pogojev, nekatere tudi pri pristojnih institucijah, in podatkov, ki izhajajo iz poročanja medijev, ni prejela, kot tudi niso bili razvidni iz vlog, ki sta jih oddali podjetji,« so še sporočili iz Spirita.

Rok Capl, direktor Spirita Slovenija, je napovedal, da bo danes gospodarskemu ministru podal predlog za svoj odstop z mesta direktorja agencije, in je pri tem izrazil prepričanje, da bodo izsledki revizije pokazali, da je agencija ravnala skladno z določili razpisa in razpisne dokumentacije.