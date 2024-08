Direktor Starbucksa se bo z zasebnim letalom na delo vozil 1600 kilometrov daleč

Galerija

Pogoji zaposlitve Briana Niccola kot novega izvršnega direktorja Starbucksa so že vzbudili veliko pozornosti, zlasti zaradi višine njegove letne osnovne plače, ki znaša 1,6 milijona dolarjev. Poleg tega ima Niccol možnost prejemanja dodatnih bonusov, ki lahko znašajo do 7,2 milijona dolarjev, ter do 23 milijonov dolarjev letno v delnicah Starbucksa. Foto Mike Blake/Reuters