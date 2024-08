Burberry je med luksuznimi znamkami tisti, ki mu gre zadnja leta najslabše

V nadaljevanju preberite:

Podjetje je izgubilo svojo pot, so pisali modni strokovnjaki, ko nikjer ni bilo več poudarka na njegovem ikoničnem karirastem vzorcu. Burberry ima za Britance podoben pomen kot ure za Švicarje, na Otoku pa se predvsem bojijo, da bi v primeru nizke cene delnice postal tarča tujega prevzema.

Odgovornost za porazne rezultate blagovne znamke pripisujejo tudi upravnemu odboru, v katerem naj bi bila izmed desetih le dva iz modne industrije. Poleg tega je za znamko, ki izvira iz britanske kulturne dediščine, skrb vzbujajoče tudi to, da sta v upravnem odboru le dva Britanca, in še to je eden računovodja. Zdaj pa so za vodjo dobili še Američana.