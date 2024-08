Rešitelj Chipotla bo zdaj prestrukturiral Starbucks

V nadaljevanju preberite:

Starbucks, ameriška mreža kavarn, ki je svojo prepoznavnost gradila s kavnimi napitki višjega cenovnega razreda, je prejšnji teden presenetljivo izbrala novega izvršnega direktorja. Za krmilo podjetja prihaja Brian Niccol, dotlej prvi mož verige s hitro hrano Chipotle Mexican Grill.

Poteza je – pozitivno – pretresla borzne vlagatelje, saj je delnica Starbucksa dan po objavi zrasla za kar 24 odstotkov in dosegla najvišjo vrednost v zadnjih petih mesecih. Z zamenjavo na vrhu pa se je upravni odbor odzval na pritisk aktivističnih vlagateljev, ki so spremembe želeli zaradi upadanja prodaje v ZDA in na Kitajskem.

Brian Niccol je bil izvršni direktor podjetja Chipotle od marca 2018 in je znan po tem, da je prenovil poslovni model podjetja, ki prodaja burrite, in tako izboljšal njegovo poslovanje, da se je vrednost delnice po njegovem prihodu potrojila.