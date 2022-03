DKOM zavrnila GH Holding pri drugem tiru

V nadaljevanju preberite:

Državna revizijska komisija (DKOM) je kot neutemeljena zavrnila dva povezana zahtevka GH Holdinga na račun javnega naročila Železniški in predorski sistemi na drugem tiru Divača Koper. 2TDK lahko nadaljuje s postopkom izbire najboljših ponudb za tretji sklop del na drugem tiru, ki jih bodo deloma začeli še letos (prestavitev obstoječega tira v Divači), večino pa leta 2025 in 2026, ko bodo zgrajeni predori in nova trasa.