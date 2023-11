Do lizinga kar z mobilnim telefonom

Pridobitev in sklenitev lizinga sta lahko zamudni in prav to težavo so odpravili pri BKS-leasingu, d. o. o. Kot eni izmed prvih na slovenskem trgu ponujajo storitev oddaljenega podpisa, s katero lahko stranke pogodbo o lizingu podpišejo kar s pametnim telefonom, tablico ali računalnikom.

Prihranek časa in denarja

Mojca Lazič, direktorica BKS-leasinga. Foto Bks-leasing

Pri BKS-leasingu, d. o. o. , so zavezani izboljšanju uporabniške izkušnje. »S tem ko strankam ni več treba potovati do naših poslovalnic ali poslovnih prostorov naših dobaviteljev, jim prihranimo dragocen čas in denar,« pravi, direktorica BKS-leasinga.

Storitev oddaljenega podpisa, ki poteka po mobilnih napravah, prinaša tudi večjo preglednost. Po podpisu stranka takoj prejme celotno pogodbeno dokumentacijo na svoj osebni elektronski naslov, kar poenostavi proces, dokumenti pa so tako tudi trajno shranjeni.

Trajnostnost kot eden izmed ciljev

Z uvedbo te rešitve so pri BKS-leasingu, d. o. o., bistveno spremenili način poslovanja: »Pri izvedbi oddaljenega podpisa smo upoštevali potrebe po večji prilagodljivosti, hkrati pa smo sledili cilju izboljšave procesov in trajnostnosti. Sodobni poslovni trendi nenehno spodbujajo brezpapirno poslovanje, temu smo v skrbi za okolje sledili tudi mi,« je še dodala sogovornica.

BKS-leasing, d. o. o. T: +386 1 589 09 50 E: bks@bks-leasing.si Dunajska cesta 161 1000 Ljubljana www.bks-leasing.si

Naročnik oglasne vsebine je BKS-leasing.