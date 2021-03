Do neodvisnosti z elektrarno na strehi

V nadaljevanju preberite: Pandemija covida-19 je že pustila in še prinaša različne posledice, ki napovedujejo spremembe tudi na področju rabe energije. Lani se je – sicer v izrednih razmerah obsežnega dela in šolanja od doma – proti koncu leta poraba elektrike v gospodinjstvih povečala za približno 13 odstotkov, poslovni odjemalci pa so porabo zmanjšali. Vzporedno se napoveduje tudi povečanje porabe elektrike zaradi uvajanja e-mobilnosti. Se lastna sončna elektarna splača kljub temu ali prav zato?