Drage agencije niso zagotovilo za preglednost

SID banka je pri imenovanju nove uprave družbe najela kadrovsko agencijo, kljub temu so se v postopku pojavili sumi o nepravilnostih in neenakopravni obravnavi kandidatov, zaradi česar se s tem zdaj ukvarjata Komisija za preprečevanje korupcije in policija. To seveda ni edini primer državnega podjetja, ki je za imenovanje članov uprave najelo kadrovsko agencijo.