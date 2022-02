Država načrtuje združitev Save in Save Turizma

Potem ko sta se državna lastnika odločila uveljaviti predkupno pravico za Yorkov delež v Savi in terjatev do nje, naj bi sledila združitev Save in njene hčerinske družbe Sava Turizem. Ali je v nadaljevanju pričakovati tudi oblikovanje državnega turističnega holdinga, pa bo po pojasnilih SDH odvisno od nove turistične strategije.

Slovenski državni holding (SDH) in Kapitalska družba (Kad) sta na račun KDD že nakazali kupnino za nakup 43-odstotnega deleža v Savi in 6 milijonov terjatve do te turistične družbe. Prvega bo za 32 milijonov kupil SDH, drugo pa Kad; transakcija je skupaj vredna 38 milijonov evrov. Član uprave SDH Janez Tomšič je pojasnil, da bo omenjena sredstva York prejel po izpolnitvi odložnih pogojev, pri čemer bo ključno soglasje Agencije za varstvo konkurence (AVK).

Čeprav se glede tega pojavljajo pomisleki glede koncentracije, saj ima država v lasti še druge turistične družbe, SDH pri tem ne pričakuje večjih težav. »Ko je AVK presojal koncentracijo v Termah Olimia, je upošteval tudi lastništvo v Savi,« je pojasnil Tomšič. SDH in Kad sta namreč že 47-odstona lastnika Save z Yorkom pa sta imela podpisan stranski upniški dogovor, kar po Tomšičevih besedah pomeni, da gre le za spremembo iz skupne v posamično kontrolo.

Konsolidacija družb

Prevzem Save naj bi po napovedi SDH prinesel povečanje vrednosti in kontrole, razrešitev dolžniško-upniških razmerij, združitev Save in Save Turizma, računajo pa tudi na donose že izpeljanih naložb in na sinergijske učinke. Skupina Sava ima še 83 milijonov evrov neto dolga. Pri tem bo imela Sava d.d., če bo posel sklenjen do SDH in Kada skupaj dobrih 51 milijonov evrov terjatev. Ali je torej pričakovati njihovo konverzijo v lastniški delež, za kar se je država zavzemala že zdaj? Tomšič odgovarja, da je možnih več scenarijev – od konverzije do delne konverzije ali refinanciranja dolga skupne družbe.

Skupina Sava ima 18 hotelov in še deset drugih turističnih nastanitev. Skupaj zaposluje prek 1150 ljudi, večinoma v Savi Turizmu, v sami Savi je le nekaj zaposlenih.

Odločitve o tem, kakšna bo izhodna strategija, če bo državi uspel prevzem Save, še ni. Kot je razumeti, pa je odprtih več možnosti: prodaja družbe, vstop zunanjega lastnika prek dokapitalizacije in izdvojitev nepremičnin. Sava je v strategiji upravljanja še vedno opredeljena kot pomembna naložba, kjer naj bi država ohranila četrtinski delež, njena usoda pa bo odvisna tudi od nove države strategije razvoja turizma, ki jo pripravlja avstrijska družba PKF tourismexperts in naj bi bila po napovedih končana ta mesec.

Kaj bo s holdingom?

Prav od tega naj bi bilo odvisno, ali se bo SDH lotil oblikovanja državnega turističnega holdinga, ki ga je predvidevala dosedanja strategija, ena ključnih družb pa naj bi bila prav Sava. Poleg nje naj bi holding vključeval še Terme Olimia, Adrio Ankaran, Hit Alpineo, Istrabenz Turizem, Thermano in Unitur. Tomšič napoveduje, da si bo SDH prizadeval za optimizacijo upravljanja državnih turističnih družb, ali pa to pomeni oblikovanje državnega turističnega holdinga pa je po njegovih besedah težko napovedati.