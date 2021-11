Državna pomoč za odpovedi martinovanj

Čeprav so nočni klubi zaradi slabe epidemiološke slike od danes začasno zaprti, slavja in druga večja druženja kot tudi kulturne ter športne prireditve brez fiksnih sedišč prepovedana, obratovanje gostinskih lokalov pa omejeno, lahko za zdaj državno pomoč, kot kaže, pričakuje le industrija srečanj in dogodkov, preostali pa ne. V gostinski dejavnosti opozarjajo, da bodo ukrepi povzročili izpad prihodka in da bi država pri tem morala pomagati.

Vlada kljub zaostrovanju epidemioloških ukrepov, ki prinašajo tudi določene omejitve pri poslovanju nekaterih dejavnosti, za zdaj ne razmišlja o prejetju ukrepov za pomoč tem panogam. Za zdaj lahko v skladu z interventnim zakonom za gospodarstvo in turizem pomoč v obliki delnega povračila stroškov pričakujejo organizatorji srečanj in dogodkov, to velja tudi za odpovedana martinovanja.

Delno povračilo stroškov

Po omenjenem zakonu lahko na pomoč v obliki delnega povračila stroškov dobijo organizatorji srečanj in dogodkov, ki vsebujejo kongresni turizem in organizacijo prireditev, koncertov in sejmov ter drugih podobnih dogodkov in so predvideni med 1. avgustom in 31. decembrom letos. Povračilo vključuje povračila v višini 80 odstotkov upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60 odstotkov zaradi omejene izvedbe dogodkov. Vendar pozor: skupni stroški dogodka morajo znašati najmanj 10.000 evrov. Upravičeni so stroški, ki so nastali neposredno v povezavi z organizacijo srečanj in dogodkov.

Uradnih podatkov o tem, koliko je nočnih klubov, ki so morali zaradi ukrepov začasno spet zapreti vrata, ni, po neuradnih ocenah jih je manj kot sto. Veliko več ponudnikov pa bo prizadela omejitev, da lahko gostinski lokali poslujejo le do 22. ure. »Pri sedeči strežbi se nam to ne zdi smiselno, še posebej ker podatki kažejo, da gostinski lokali niso vir okužb, ampak zasebna druženja,« pravi predsednik sekcije za gostinstvo in turizem Blaž Cvar, ki opozarja, da se bo gostincem to gotovo poznalo pri obisku in prihodkih, skrbi pa jih tudi odhod že tako manjkajočega kadra. »Če ti nekdo omeji poslovanje, mora to škodo tudi povrniti,« dodaja, zato od države pričakujejo pomoč. Sicer pa goste in druge prebivalce poziva, da se družijo le, če so zdravi.

Razpis za enkratno pomoč

Na ministrstvu za gospodarstvo napovedujejo, da lahko najbolj prizadeta turistična podjetja do konca meseca vendarle pričakujejo razpis za enkratno pomoč, ki so ga sicer obljubljali že za oktober. Na voljo bo 30 milijonov evrov evropskih sredstev, do katerih bodo upravičena podjetja, ki so glede na leto 2019 lani imela vsaj 65-odstotni upad prihodkov, predvidoma pa naj bi bilo mogoče prejeti okoli deset tisoč evrov na zaposlenega. S tem naj bi pomagali predvsem podjetjem, ki jih s turističnimi boni niso. To so predvsem industrija srečanj, receptivne agencije in mestni hoteli.