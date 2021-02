Trije sposobni za gradnjo

Državna revizijska komisija je zavrgla tri pritožbe na odločitev 2TDK glede priznanja sposobnosti ponudnikom za gradnjo drugega tira. O četrti pritožbi Gorenjske gradbene družbe še niso odločili.Državna revizijska komisija (DKOM) je prejela štiri zahtevke za revizijo, s katerimi vlagatelji izpodbijajo odločitev 2TDK o priznanju sposobnosti za gradnjo tako istrskega kot kraškega odseka drugega tira. Pritožbe družbe Ginex, ki ima kitajskega partnerja, konzorcija Euro-Asfalt in Içtaş ter konzorcija turških družb YDA in Unitek je zavrgla.»Državna revizijska komisija je ugotovila, da navedeni vlagatelji z zahtevki za revizijo zahtevajo ponovno presojo o isti stvari, to je ponovno presojo ravnanja naročnika, o katerem je Državna revizijska komisija že (pravnomočno) odločila. Zahtevki za revizijo so vsebinsko enaki zahtevkom za revizijo, ki so jih vlagatelji že vložili v tem postopku oddaje javnega naročila, in ne vsebujejo novih razlogov, ki niso bili obravnavani v okviru predhodnega postopka pravnega varstva,« so pojasnili na DKOM.O zahtevku četrtega vlagatelja Gorenjske gradbene družbe, ki za posel tekmujejo v sodelovanju s češkim Metrostavom in novomeškim CGP, bo komisija odločila naknadno. Po tej odločitvi bo 2TDK lahko prejel tudi finančne ponudbe ponudnikov. Rok za oddajo ponudb je 22. februar, a po neuradnih informacijah naj bi nadzorni svet 2TDK ta rok jutri premaknil na začetek marca.Spomnimo, uprava 2TDK je odločila, da so za gradnjo drugega tira usposobljeni trije kandidati, in sicer turški Cengiz, avstrijski Strabag z nemškim in turškim partnerjem ter Kolektor CPG z dvema turškima partnerjema.