Državnim energetskim družbam smo preplačali elektriko

Za jeklarsko skupino Sij je turbulentno leto, v katerem so se ubadali z visokimi cenami energentov, poplavami in okvaro v eni od ključnih družb ter s sporom z državo glede državne pomoči. O tem, vplivu na poslovanje jeklarske skupine ter obetih za letos smo se pogovarjali z glavnim podpredsednikom skupine Sij Tiborjem Šimonko. »Če gledamo le kazalnike poslovanja, z lanskim letom ne moremo biti zadovoljni, ne s fizično proizvodnjo ne z doseženimi prihodki in poslovnim izidom, ki je bil negativen. Kakšen natančno bo rezultat, še ni jasno. Kljub temu pa se je zgodilo nekaj pozitivnih stvari,« je povedal in spregovoril tudi o zapletu z agencijo Spirit glede izplačila dravne pomoči.