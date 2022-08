DUTB bi lahko ukinili še pred novim letom

V nadaljevanju preberite še:

Vlada je prejšnji teden sprejela Poročilo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) in ga v seznanitev poslala državnemu zboru. Preverili smo, kaj to pomeni za slabo banko in kdaj naj bi ta prenehala obstajati. Kot kaže, vse preostale nepremične ne bodo prenešene na SDH.