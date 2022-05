DUTB bo Alpino prodala češki družbi K&H

Nova lastnica Alpine bo pričakovano postala češka družba K&H, ki bo jutri z DUTB podpisala pogodbo za nakup žirovskega čevljarskega podjetja. Nova lastnica, ki je del mednarodne skupine Franco, je po pojasnilih slabe banke poleg najvišje kupnine ponudila tudi odlične pogoje za nadaljnji razvoj skupine Alpina.

Kot jsmo poročali, so se v ožji krog za nakup Alpine uvrstili trije ponudniki - poleg K&H še begunjski Elan in proizvajalec športne opreme Head. Češki kupec pa je že od vsega začetka za družbo ponujal največ.

»Kupca K&H je DUTB izbrala ne le zaradi najvišje finančne ponudbe temveč tudi zaradi izdelane strategije razvoja družbe Alpina v prihodnje. Nov lastnik se bo prednostno usmeril v prestrukturiranje in izboljšave področij proizvodnje, prodaje, odnosov s poslovnimi partnerji ter v nadaljnji razvoj blagovne znamke Alpina in njenih izdelkov. Pri tem bo njihova strategija temeljila na pripravi treh ključnih korakov: celostni analizi delovanja družbe, prodajni strategiji in dolgoročni strategiji družbe. Nov lastnik bo zadržal število zaposlenih na isti ravni kot doslej, s ciljem izboljšanja produktivnosti skupine. DUTB zato ocenjuje, da delovanje v okviru novega lastnika za Alpino pomeni nove poslovne priložnosti in razvojne sinergije, ki bodo tako družbi kot njenim zaposlenim olajšale tekmo na trgu,« so sporočili iz Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB). Koliko bodo Čehi odšteli za žirovsko družbo niso razkrili, neuradno pa se omenja 20 milijonov evrov.

»Alpina je priznana in iskana blagovna znamka, kar je potrdilo veliko zanimanje potencialnih kupcev. Ta potencial je prepoznal tudi nov lastnik, ki ima za Alpino smele razvojne načrte na vseh področjih njenega delovanja, ki bodo zagotavljali nadaljnjo rast in razvoj družbe v korist vseh ključnih deležnikov. DUTB je od kupca zahtevala zaveze o ohranitvi blagovne znamke, proizvodnje v Žireh, predvsem pa ohranitev zaposlenih,« je izjavil Franci Matoz, predsednik upravnega odbora DUTB.

Družba s potencialom

»Naša odločitev za nakup Alpine temelji na dejstvu, da gre za izjemno prepoznavno, močno in visoko kakovostno znamko, zlasti v športnem segmentu, z ugledno pozicijo na trgu. Prepričani smo, da gre za nakup z velikim potencialom za rast in dolgoročno dobičkonosno naložbo. Znamka Alpina bo na ravni imena ostala nedotaknjena, njeno identiteto pa bomo nadgradili in obogatili z vrednotami, tako v športnem, kot tudi v modnem segmentu,« je dodal František Pivoda, lastnik in direktor skupine Franco.

Družba K & H je del skupine Franco, ki jo sestavlja 30 družb s ključnimi aktivnostmi na Češkem, Slovaškem in v Avstriji ter številnimi kupci iz Evrope, Afrike in Azije. Češko družinsko podjetje v lasti poslovneža Františka Pivode in njegovih dveh sinov. Glavni segmenti njihovega delovanja so proizvodnja, nepremičnine in maloprodaja, pri čemer v zadnjih letih beležijo strmo rast poslovanja. Z nakupom nadaljujejo z diverzifikacijo njihovih poslov in hkrati vstopajo na nov trg, kar za celotno skupino predstavlja še večjo stabilnost in zanesljivost. V K&H so prepričani, da so zaposleni v Alpini z njihovim odnosom in zavzetostjo odločilni dejavnik uspeha. Izjemno cenijo edinstvena znanja, veščine in izkušnje zaposlenih.

Predstavitev zaposlenim

Novi lastnik je motive za nakup Alpine ter prihodnje načrte z Alpino že predstavil vodstvu in predstavnikom sveta delavcev ter sindikata družbe. »Zaposleni v Alpini smo si oddahnili po napetem in dolgotrajnem pričakovanju odločitve v zvezi z novim lastnikom. Prvi vtisi so zelo obetavni, zagotovila, ki so jih podali predstavniki K&H na predstavitvi pa izkazujejo razumevanje vloge Alpine kot tradicionalne blagovne znamke in lokalnega zaposlovalca. Še posebej nas veselijo zaveze, da bo nov lastnik omogočil rast družbe ob ohranjanju števila zaposlenih in sedeža skupine v Žireh,« je ob tem dejal predsednik sveta delavcev Alpine Jure Krvina.

Poporočanju STA je Alpina lani ustvarila 44,7 milijona evrov prihodkov in 0,9 milijona evrov izgube. Nenehen dvig cen materialov in surovin, dolge dobavne verige, transport s Kitajske, covid-19 in vojna v Ukrajini podjetju povzročajo težave tudi letos.