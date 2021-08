Dve slovenski olji, obe v črnih steklenicah, prejeli prestižno priznanje Red Dot

Oblikovalec Gregor Žakelj in Gorazd Kocbek. FOTO: Oljarna Kócbek



Brez premisi težkih kovin

Gregor Žakelj, umetniški direktor je pred dvanajstimi leti ustanovil oblikovalski studio Visual Brain Gravity (VBG). Njegova dela in uspehi so poželi veliko pohval tudi v tujini, izbran je bil med 10 najperspektivnejših kreativcev v Evropi s strani ADC*E Barcelona in prejel je več kot 80 slovenskih in mednarodnih nagrad. FOTO: Matevž Kostanjšek

Žirija je nagrado za izjemne oblikovalske dosežke Red Dot Award: Brands & Communication Design 2021 dodelila TUDI oglaševalski agenciji Futura DDB za oblikovanje embalaže “Oljčno olje Petar Grašo in Tomaž Kavčič”. Foto Futura



Red Dot je najpomembnejša nagrada v svetu oblikovanja

Mednarodna žirija svetovno priznane oblikovalske nagrade Red Dot, je z rdečim znakom nagradila luksuzno izdajo stekleničke bučnega olja slovenske oljarni Kócbek ter olivno olje kuharskega mojstra Tomaža Kavčiča, ki je nastalo v sodelovanju s hrvaškim popzvezdnikom Petrom Grašem.Črno stekleničko (Luxury black bottle) je za družinsko oljarno Kócbek iz Sv. Jurija ob Ščavnici ustvaril večkrat nagrajeni oblikovalec. Oblikovna zasnova steklenice s svojo podobo in izraznostjo dopolnjuje izredno kvaliteto olja in ga umešča v najvišji razred posebnih in enkratnih kulinaričnih doživetij, ki je pred nekaj dnevi s svojo zgodbo, edinstvenostjo in unikatnostjo prepričalo strokovnjake, ki so ji podelili prestižno nagrado Red Dot v kategoriji Blagovnih znamk (Brands & Communication Design) v podkategoriji oblikovanja embalaž (Packagin design).To je že tretja nagrada za steklenico, pridobila si je namreč že veliko nagrado SOF-a v skupini oblikovanje ter nagrado Slovenskega oskarja embalaže 2020.»Ponosni smo, da smo s svojim dolgoletnim trudom, družinsko tradicijo in prepletom odličnega sodelovanja trgu predstavili izjemen slovenski izdelek, ki zadovoljuje najvišje standarde. Za našim trudom se ne skriva nobena priznana agencija, ampak orjemo ledino na nam še neznanem oblikovalskem terenu zgolj s srcem in ljubeznijo do tega, kar počnemo že od leta 1929. Predelava bučnega olja na star, tradicionalni način, je dobila svojo edinstveno zgodbo v posebej oblikovani steklenici iz najbolj neoporečnega črnega satiniranega stekla, brez primesi težkih kovin, s katero ohranja njeno notranjost – najvišjo kvaliteto bučnega olja pred zunanjimi vplivi,« je ob prejeti nagradi povedal, tretja generacija Kócbekovih, ki skrbi za pridelavo vrhunskega bučnega olja.Luxury Black Bottle je plod slovenskega znanja, izdelana na podlagi potreb zahtevnejših trgov. Vsaka steklenica je ročno pihana iz najčistejšega stekla, brez primesi težkih kovin (kristal - kot prestižna steklovina vsebuje 30% svinca o.p.) in postavljena v škatlo iz starega stoletnega hrastovega lesa. Tovrstno steklo je najbolj neoporečno za živilo.Polnjeno je z ekološkim bučnim oljem, narejenim iz prebranih in sortiranih bučnih semen avtohtone sorte, ki so zrasla še na neokrnjeni zemlji v okolici oljarne Kcbek. Prečiščena semena sortirajo in jih zmeljejo na mlin s pravimi kamni, ki so jih pri Kócbekovih začeli uporabljati že pred več kot 90 leti.Na steklenici je tudi poseben znak, povzet iz prvega žiga (štampiljke) Alojza Kócbeka, ustanovitelja oljarne, in njegovih inicialk. Steklenica vsebuje lastno pipeto, s katero se olje nanaša na hrano po kapljicah in se ne izliva iz steklenice. Pipeta služi kot zamašek steklenice in je pripomoček kuharskim mojstrom, da z njo dekorirajo krožnike. Oljarna Kocbek s svojimi ambasadroji Tomažem Kavčičem, Janezom Bratovžom in Ano Roš s to steklenico že predstavlja svojo zgodbo tudi na njihovih krožnikih.Z Red Dotom 2021 se lahko pohvali tudi izdelke izpod rok kulinaričnega mojstra, ki se je skupaj s hrvaški popzvezdnikompodpisal pod nagrajeno oljčno olje. Embalažo, tudi črno steklenico, je sicer oblikovala agencija Futura, zato je to že 11. nagrada red dot za to agencijo in njenega kreativnega direktorja. Embalaža olja je bila nagrajena v kategoriji blagovnih znamk in komunikacijskega oblikovanja (Brands & Communication Design). Izdelek ni v prosti prodaji, dobimo ga le v Graševi dalmatinski restavraciji in Kavčičevi gostilni Pri Lojzetu na ZemonuSvetovno priznana nemška nagrada velja za eno izmed najpomembnejših nagrad v svetu oblikovanja. Podeljujejo jo od leta 1995, ko jo je ustanovil International Council of Societies of Industrial Design. Red dot je nagrada za visoko kakovost dizajna, ki ga mednarodna žirija podeljuje le izbranim izdelkom z izjemnim dizajnom med več kot 10.000 letno prijavljenim kandidatom iz več kot 50 različnih držav.Žirija izbira najboljše izdelke v treh kategorijah: Oblikovanje izdelkov (product design), oblikovanje komunikacij (Brands&Comunication) ter oblikovanje konceptov (Design concept).