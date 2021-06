Dvig cen načrtujejo tako rekoč vse panoge gospodarstva

Nadaljnja rast cen nafte in gradbenega materiala

Dvig cen povsod v gospodarstvu

Rast cen v dobavi bodo zaznali tudi slovenski potrošniki, ki so na koncu prodajne verige. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Težave z dobavo čuti tudi slovenski potrošnik

Po tem, ko smo marca v Delu izpostavili surovinsko sušo slovenskih podjetij , kot posledico pa navedli morebitne podražitve, predvidevanja zdaj potrjujejo razmere na nemškem trgu. Münchenski inštitut za ekonomske raziskave Ifo namreč poroča o načrtih podjetij za dvig cen; rast cen je pričakovati v tako rekoč vseh panogah gospodarstva.Ifo je največji dvig cen zaznal pri trgovini na debelo, zaradi višjih cen surovin in motenj v dobavah pa višanje navajajo tudi v proizvodnji in gradbeništvu. Gradbeni material se je v Sloveniji letos že podražil , medtem ugotavljajo na Gospodarski zbornici Slovenije (GZS), pri čemer najbolj izstopa rast cen vodovodnih in kanalizacijskih cevi ter armaturnega železa. Povpraševanje po surovinah dodatno povečuje usmerjenost držav v trend zelenega in digitalnega gospodarstva, pa še dodaja glavni analitik na GZS.Slovenska podjetja so na rast cen opozorila že v začetku leta, domači potrošniki pa so najhitreje opazili podražitev nafte. Od začetka leta se je cena nafte povečala za dobrih 38 odstotkov in se trenutno giblje malo pod 72 dolarji za sod. Povišanje vpliva na cene bencina in dizelskega goriva na črpalkah.»Strm porast cen različnega blaga je verižni učinek z vseh področij gospodarstva. Številna podjetja višje cene dobave že prenašajo na končne kupce,« razmere opiše vodja vodja raziskav pri IfuIndeks, ki ga predstavlja münchenski Ifo, kaže, da so se cene v proizvodnji zvišale z 32 na 37 točk, medtem se je indeks v gradbeništvu z 12 povzpel na 32 točk. Kot omenjeno v začetku pa je izrazit skok na področju trgovine na drobno in tudi pri ponudnikih storitev. Kazalnik cen se je pri zadnjem zvišal za šest točk, kazalnik trgovine na drobno pa se s 36 točkami približuje rekordnim vrednostim.Na podražitev vplivajo predvsem težave na strani dobave, tako v Sloveniji kot drugod po svetu; težav z naročili pa za zdaj ni čutiti, razlagajo slovenski nabavni menedžerji. V tem smislu slovenski podjetniki razlagajo, da »prodajo toliko, kot nabavijo«, kar je tudi glavni izziv slovenskega gospodarstva.Rast cen v dobavi bodo prej ali slej zaznali tudi slovenski potrošniki, ki so na koncu prodajne verige. Motnje v oskrbi se odražajo tudi v prehrambni industriji, cene surovin, predvsem žita in beljakovinskih dodatkov, pa so se že povečale. Prehrambni izdelki naj bi se po napovedih slovenskih podjetnikov podražili za okoli pet odstotkov.