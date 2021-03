ECB brez sprememb obresti, a z okrepljenimi ukrepi

Povečanje nakupov obveznic



BDP letos večji za štiri odstotke

Svet ECB, ki ga vodi, danes po pričakovanju ni spremenil obrestnih mer, je pa znova potrdil zelo spodbujevalno naravnanost denarne politike. Obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojila in odprto ponudbo mejnega depozita tako ostajajo na ravni 0,00, 0,25 oziroma –0,50 odstotka.Petindvajsetčlanski organ odločanja ECB, katerega član je tudi guverner BS, sicer pričakuje, da bodo ključne obrestne mere ECB ostale na sedanji ali nižji ravni tako dolgo, dokler se inflacijski obeti v obdobju projekcij zanesljivo ne približajo ravni, ki je dovolj blizu dvema odstotkoma, vendar pod to mejo, in se takšno približevanje dosledno ne odraža v gibanju osnovne inflacije.ECB bo nadaljeval nakupe v okviru izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji (PEPP) v skupnem obsegu 1850 milijard evrov. Glede na oceno finančnih razmer in inflacijske napovedi pa pri tem »pričakuje, da bodo v drugem četrtletju nakupi potekali v bistveno večjem obsegu kot v prvih mesecih letošnjega leta«. Analitiki ocenjujejo, da želi ECB s tako politiko umiriti finančne trge in obrzdati pritiske na rast pribitkov na državne obveznice.Neto nakupe vrednostnih papirjev v okviru programa PEPP bo Evropska centralna banka izvajala vsaj do konca marca 2022, vsekakor pa tako dolgo, dokler ne oceni, da je kriza zaradi koronavirusa končana.Neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev (APP) se bodo še naprej izvajali na mesečni ravni 20 milijard evrov. Svet ECB še naprej pričakuje, da se bodo mesečni neto nakupi izvajali tako dolgo, kot bo potrebno, da se okrepi spodbujevalni učinek ključnih obrestnih mer, in da se bodo končali, tik preden začne dvigovati ključne obrestne mere ECB.Svet ECB bo še naprej zagotavljal obsežno likvidnost z operacijami refinanciranja. Tretja serija ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III) ostaja privlačen vir financiranja za banke, kar podpira bančno kreditiranje podjetij in gospodinjstev. Pri tem je pripravljen, da ustrezno prilagodi vse svoje instrumente in tako v skladu s svojo zavezanostjo simetriji zagotovi, da se inflacija vzdržno giblje proti ciljni ravni.Zaradi posledic epidemije in ukrepov za njeno zajezitev ECB v prvem četrtletju 2021 napoveduje skrčenje gospodarske eaktivnosti v evrskem območju, pri čemer so precejšnje razlike med državami. Kasneje pa naj bi s cepljenjem in odpravo omejitvenih ukrepov prišlo do odboja do konca leta. To nakazujejo tudi rahlo spremenjene makroekonomske napovedi, ki jih je predstavila Lagardova.ECB je napoved letošnje gospodarske rasti zvišala za desetinko odstotne točke na štiri odstotke, za prihodnji dve leti pa pričakuje 4,1- oziroma 2,1-odstotno povečanje BDP. Ob tem pa zaradi zvišanja cen energije pričakuje zvišanje inflacije, pri čemer naj bi bila rast cen še vedno pod ciljem, ki znaša blizu, a pod dvema odstotkoma. Za letos ECB napoveduje1,5-odstotno inflacijo, za prihodnje dve leti pa pričakuje, da bo znašala 1,2 oziroma 1,4 odstotka.