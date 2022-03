Ekonomske posledice vojne v Ukrajini

V nadaljevanju preberite:

Vojna v Ukrajini traja že mesec dni, ocenjevanje ekonomskih posledic pa postaja vse manj zanesljivo in negotovo. Delniški trgi so po šoku in kapitulaciji v prvih dveh tednih sicer v celoti okrevali in nekaj med njimi jih je kar nekaj odstotnih točk višje kot pred začetkom spopadov. Vlagatelji torej ostajajo optimistični, med pomembnejšimi razlogi so gotovo privlačnejša vrednotenja, manjši vpliv krize na ameriško ekonomijo ter pomanjkanje alternativnih priložnosti zaradi načrtovanih dvigov obrestnih mer.