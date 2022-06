Električni viličarji z litij-ionsko baterijo

V trgovinah, proizvodnih obratih in skladiščih so električni viličarji danes praktično nepogrešljivi. Eden od največjih svetovnih proizvajalcev električnih viličarjev je nemško podjetje Jungheinrich. Je sijajna zgodba o uspehu, saj se lahko pohvali s skoraj 70-letno tradicijo in lastnimi predstavništvi v 41 državah po svetu ter distributerji v 80 državah.

Znani so po številnih podvigih s področja notranje logistike in projektiranja pretoka blaga.

Njihova zgodba o uspehu pa se piše tudi na sončni strani Alp. V Kamniku ima namreč sedež slovensko hčerinsko podjetje Jungheinrich, d. o. o., ki prav letos praznuje svojo 25. obletnico poslovanja.

Različnim podjetjem ponujajo:

nove viličarje,

obnovljene rabljene viličarje,

kratkoročni in dolgoročni najem viličarjev,

celovito načrtovanje skladišča,

regalne konstrukcije,

vertikalne zalogovnike,

avtomatske sisteme za skladiščenje,

avtomatsko vodene viličarje in mobilne robote,

rezervne dele,

servis viličarjev

in še mnogo več.

Električni nizkodvižni viličarji Ameise so idealna rešitev za majhna in srednja podjetja. FOTO: Jungheinrich

Za okolje in učinkovitost – prednosti litij-ionskih baterij

Litij-ionske baterije so v samem srcu uspeha Jungheinrich, saj so v podjetju pionirji na področju litij-ionske tehnologije.

Že leta 2011 so predstavili prvi industrijski viličar s tovrstno baterijo, ki je predstavljal revolucijo na trgu in podjetje postavil na sam vrh v Evropi. Danes so skoraj vsi električni viličarji Jungheinrich dobavljivi z litij-ionskimi baterijami, vključno z osnovnimi modeli, ki jih lahko v Sloveniji kupite tudi v njihovi spletni trgovini www.jungheinrich-shop.si.

Prednosti litij-ionskih baterij, vgrajenih v osnovne modele viličarjev, kot so Ameise PTE, Jungheinrich EJE M 13/15 in Jungheinrich EJC M10, so:

hitro polnjenje prek klasičnih 230 V vtičnic,

nimajo spominskega učinka – polnite jih lahko tudi, če jih niste do konca izpraznili. Kratka nekajminutna vmesna polnjenja tukaj niso le dovoljena, ampak celo zaželena,

– polnite jih lahko tudi, če jih niste do konca izpraznili. Kratka nekajminutna vmesna polnjenja tukaj niso le dovoljena, ampak celo zaželena, litij je ena najlažjih kovin , zato imajo izjemno nizko težo ,

, zato imajo , ne potrebujejo posebnega vzdrževanja.

Prednost litij-ionskih baterij je tudi v njihovi ekološki prijaznosti. V primerjavi s klasičnimi svinčenimi baterijami so trajno zmogljive, imajo podaljšano življenjsko dobo in s tem prispevajo k zmanjšanju emisij CO2. Prav tako med uporabo ne oddajajo nobenih plinov.

Električni nizkodvižni viličarji: idealni za občasne prevoze blaga na kratkih razdaljah

Vstopni modeli električnih nizkodvižnih viličarjev Ameise PTE in Jungheinrich EJE M z litij-ionsko baterijo so zasnovani za nezahtevno uporabo in so odlična zamenjava za ročne paletne viličarje.

Pri vsakodnevnem prevozu tovora ali palet električni pogon precej olajša delo in omogoči večjo storilnost.

Namenjeni so notranjemu prevozu bremen od 1100 do 1500 kilogramov.

Njihove prednosti so:

izredna kompaktnost, okretnost in lahkost, zato so primerni tudi za tesne in na težo občutljive prostore (npr. za delo na tovornjakih). Modeli, opremljeni s tehtnico , omogočajo, da z eno napravo hitro in učinkovito opravite dva postopka;

zato so primerni tudi za tesne in na težo občutljive prostore (npr. za delo na tovornjakih). Modeli, opremljeni , omogočajo, da z eno napravo hitro in učinkovito opravite dva postopka; ergonomsko oblikovana krmilna ročica, ki je preprosta za upravljanje tako z desno kot levo roko;

krmilna ročica, ki je preprosta za upravljanje tako z desno kot levo roko; vsi pomembni nadzorni instrumenti so v vidnem polju ;

; minimalen odmik od tal, ki preprečuje poškodbe stopal.

Pri izbiri ustreznega električnega viličarja upoštevajte:

največjo težo tovora, ki ga nameravate prevažati,

ki ga nameravate prevažati, naklon klančin, ki jih vozilo mora premagati,

delovno okolje (temperatura okolja/znotraj/zunaj/vlaga/kemikalije …),

(temperatura okolja/znotraj/zunaj/vlaga/kemikalije …), razdaljo in pogostost prevažanja (število delovnih ur na dan).

V primeru morebitnih vprašanj so vam pri podjetju Jungheinrich vsak delovni dan na voljo visoko usposobljeni strokovnjaki, ki vam z veseljem priskočijo na pomoč.

FOTO: Jungheinrich

Električni visokodvižni viličarji: prava izbira za prevoz palet na kratkih razdaljah, občasno skladiščenje in komisioniranje

Vstopni modeli električnih visokodvižnih viličarjev Jungheinrich EJC M10 z litij-ionsko baterijo so idealna pomoč pri dvigovanju in prestavljanju bremen do 1000 kg.

Izbirate lahko med električnimi viličarji z enojnim ali dvojnim teleskopom različnih višin (višina dviga od 1540 mm do 3300 mm). Na voljo je tudi različica v široki izvedbi (EJC M10b), zasnovana za zajem zaprtih palet in za prečno zajemanje euro palet.

Osnovni modeli visokodvižnih litij-ionskih viličarjev Jungheinrich so:

preprosti za uporabo , tako da lahko z njimi upravljajo tudi manj izkušeni,

, tako da lahko z njimi upravljajo tudi manj izkušeni, ekonomična rešitev v tesnejših prostorih, saj so ergonomično oblikovani,

v tesnejših prostorih, saj so ergonomično oblikovani, primerni za raztovarjanje in natovarjanje vozil,

vozil, idealni za dvigovanje bremen na srednje visoke regale,

na srednje visoke regale, opremljeni z litij-ionsko baterijo in vgrajenim polnilcem, ki omogoča preprosto polnjenje prek vsake običajne 230 V vtičnice.

Upravljajo se z ergonomskim krmilnim ročajem, na viličarju pa so nameščeni vsi najpomembnejši instrumenti, kot so:

ključ,

stikalo za izklop v sili,

števec ur,

kazalnik napolnjenosti baterije.

Pred nakupom visokodvižnega električnega viličarja je zelo pomembno, da se prepričate o:

potrebni višini dviga vilic – h3 (vsaj 200 mm več, kot je višina paletnih nosilcev v regalu),

(vsaj 200 mm več, kot je višina paletnih nosilcev v regalu), t. i. gradbeni višini oz. maksimalni višini zloženega teleskopa – h1 (npr. višina prehodov),

(npr. višina prehodov), potrebi po prostem dvigu – h2 (npr. pri delu na tovornjakih je pomembno, da se teleskop ne odpre pri dvigu vilic).

Če niste prepričani o svojem izboru, vam bodo Jungheinrichovi svetovalci radi svetovali in vas po potrebi tudi obiskali na vaši lokaciji.

Naročnik oglasne vsebine je Jungheinrich d.o.o.