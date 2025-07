Pismo državljanov predsedniku vlade

Gospod predsednik Robert Golob,

petega junija smo vam ob protestu v podporo Palestini poslali pismo, v katerem smo Vlado Republike Slovenije pozvali, da ukrepa proti državi Izrael. Našteli smo šest konkretnih ukrepov in vas pozvali, da se glede njih javno opredelite do 16. junija.

Pozvali smo vas, da Vlada RS:

• zahteva od Izraela takojšnjo prekinitev ognja in takojšen dostop do humanitarne pomoči za Palestince pod okriljem Združenih narodov;

• sproži pobudo za aktivacijo resolucije generalne skupščine Združenih narodov »Združeni za mir« (UNGA 377), ki bi generalni skupščini omogočila nujno ukrepanje za ohranjanje miru v primerih, ko Varnostni svet OZN zaradi zastojev ali veta ne more ukrepati;

• uvede vojaški embargo na uvoz, izvoz in tranzit orožja v Izrael in iz njega ter se zavzame za vojaški embargo na ravni EU;

• prekine diplomatske stike z Izraelom in takoj ustavi vsakovrstno sodelovanje z Izraelom (gospodarsko, kulturno, znanstveno, športno);

• se pridruži tožbi Južne Afrike proti Izraelu, ki je bila vložena pred Meddržavnim sodiščem;

• sproži pobudo za zamrznitev članstva Izraela v ZN;

• uvede sistem dopolnilnih poti, ki bo omogočil Palestincem in Palestinkam v Sloveniji, da iz Gaze na varno pripeljejo svoje družinske člane;

• dopusti kazenski pregon zoper izraelski vojaški in politični vrh, ki ga je pred meseci vložilo več slovenskih nevladnih organizacij.

Ne le da vlada glede teh ukrepov ni storila ničesar, vse do danes se vam ni zdelo vredno, da bi o njih javno spregovorili in pojasnili uradno stališče vlade.

Ob tem bi vas želeli spomniti, da ima skladno z ustavo v Sloveniji oblast ljudstvo, zato ste mu kot njegov začasno izvoljeni predstavnik dolžni prisluhniti.

Glede na poročila, ki jih vsak dan prejemamo iz Palestine pa tudi glede na mnenje Meddržavnega sodišča izpred enega leta, je z veliko gotovostjo mogoče trditi, da Izrael v Gazi, pa tudi na Zahodnem bregu, izvaja vojne zločine, zločine zoper človečnost, etnično čiščenje in genocid. Slovenija je kot podpisnica mednarodnih sporazumov in članica mednarodnih sodišč v takšnem primeru dolžna takoj ukrepati z vsemi razpoložljivimi sredstvi, da prepreči in zaustavi nadaljnje izvajanje najhujših zločinov, kršenje in ignoriranje mednarodnega in humanitarnega prava ter nespoštovanje osnovnih civilizacijskih norm.

Neukrepanje, ki izhaja iz preračunljivosti in domnevne zavezanosti skupnemu delovanju Evropske unije, je sprenevedanje. Vse ukrepe, h katerim smo vas pozvali, lahko Vlada RS z večinsko podporo v državnem zboru sprejme takoj. Zavedamo se, da to ne bo pomenilo takojšnjega izboljšanja razmer v Palestini, bo pa gotovo nakazalo smer potrebnega ukrepanja širši mednarodni skupnosti.

Gospod predsednik, vaše pozivanje državljanov prek družbenih omrežij k podpori peticije ene od civilnodružbenih pobud, ki si prizadeva za prekinitev trgovinskega sporazuma z Izraelom, je skrajno neprimerno, predvsem v smislu dejstva, da kot predsednik vlade suverene države, polnopravne članice Evropske unije in Združenih narodov, sami ne sprejemate nobenih konkretnih ukrepov.

Osupljivo je tudi, da izraelska dejanja v mednarodnih vodah, ki jih je mogoče označiti kot piratstvo, ostajajo brez odziva. Prav tako je nemogoče razumeti in sprejeti vaše molčanje ob nenehnih, neizzvanih napadih Izraela na suverene države v širši bližnjevzhodni regiji.

Še posebno skrb vzbujajoče pa je, da Vlada Republike Slovenije ni izrazila nobenega stališča ob nedavnih enostranskih vojaških akcijah Združenih držav Amerike, v katerih si samovoljno jemljejo pozicijo svetovnega policista, bombardirajo suvereno državo, kar zahteva življenja številnih civilistov.

V kontekstu teh dogodkov se postavlja vprašanje: ali ste razmišljali o uradnem diplomatskem odzivu, kot je protestna nota predsedniku ZDA, ali pa o poklicu vodstva ameriškega veleposlaništva na pogovor oziroma zagovor glede omenjenih dejanj, ki so v nasprotju z mednarodnim pravom in temeljnimi načeli mednarodne skupnosti?

Ogorčeni smo ob vašem ravnanju na zadnjem zasedanju organizacije Nato, pri čemer ste brez ugovora privolili v dvig izdatkov za obrambo na rekordnih pet odstotkov BDP do leta 2035, skladno z zahtevo predsednika Trumpa. Namesto da bi nedvoumno in argumentirano nasprotovali sprejetju takšne zaveze, ste nanjo preračunljivo privolili ob vnaprejšnjem zavedanju, da je ne boste mogli izpolniti in da zanjo nimate podpore v koaliciji.

Že sedanja resolucija o dvigu obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP do leta 2030 je nedopustna in bi jo v resnično demokratični družbi morali preveriti na referendumu. Ob tem bi bilo tudi nujno, da v sodelovanju s civilno družbo čim prej pripravite široko javno razpravo o nadaljnjem članstvu Slovenije v zvezi Nato in resen razmislek o nevtralnosti države.

Ponovno vas torej pozivamo, da se na omenjene zahteve odzovete in da nemudoma začnete ukrepati skladno z mednarodnimi zavezami Republike Slovenije, da začnete uresničevati osnovne postulate naše ustave in da se končno, skupaj z nedvomno številnimi zavezniki po vsem svetu, uprete brezobzirnemu diktatu vojaške in kapitalske moči zločincev ter tako zaustavite grozljivi zaton človeštva.

V imenu Združenja pobud za solidarnost s Palestino:

Marko Hren, Keti Jovanovski, Eva Marn, Aleksandra Milinković, Draga Potočnjak, Nada Pretnar, Iztok Šori, Arne Vehovar, Barbara Vodopivec, Ira Zorko.