Elektrifikacija spreminja slovenske dobavitelje

»Razvoj in številke kažejo, da so za električne avtomobile potrebni precej drugačni deli kot za vozila z motorji na notranje izgorevanje. Ta prehod se bo odrazil tudi v številu zaposlenih,« pravi Oliver Falck iz nemškega inštituta Ifo in dodaja, da imajo podjetja priložnost, da že v dobrih časih poskrbijo za primerne ukrepe, kot so izobraževanje zaposlenih. Kaj kaže raziskava v Nemčiji? Preverili smo tudi, kako se slovenski dobavitelji avtomobilske industrije odzivajo na trende e-mobilnosti.