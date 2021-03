Ena naprava za več plačilnih metod

Pod okriljem podjetja Lab4Pay je nastala platforma za digitalno plačevanje, ki na eni napravi na prodajnem mestu oziroma prek spletnega vmesnika omogoča sprejemanje klasičnih in alternativnih digitalnih plačilnih metod, tudi kriptovalut. Do konca leta naj bi jo uporabljalo najmanj tisoč trgovcev v Sloveniji, nameravajo iti tudi v tujino.



Novost, imenovana Elly POS, bo zaposlenim omogočila enostavno uporabo in pomemben prihranek časa, strankam pa lastno izbiro metode plačila, naj bo to plačilna kartica, mobilna denarnica ali kriptovaluta, je povedal direktor in soustanovitelj podjetja Lab4Pay Miha Culiberg.



Elly POS, ki so ga razvili v sodelovanju z družbama Eligma in BTC, uporabnikom omogoča na enem mestu plačilo s karticami Visa, Mastercard, Maestro in Diners ter alternativnimi načini plačevanja, kot so mBills, Valu in GoCrypto. »Želimo, da je plačilna metoda prepuščena kupcu,« je dejal Culiberg in dodal, da bodo dodajali še nove oblike plačil.

Tudi davčna blagajna

Trgovec lahko na napravi namesti tudi davčno blagajno, sistem za registracijo delovnega časa, programe zvestobe ali darilne bone. Uporaba sicer ni zastonj, a kot je dejal Culiberg, so napravo zasnovali tudi kot orodje za pospeševanje prodaje. Terminal s svojim velikim zaslonom namreč lahko predstavlja tudi digitalni oglasni prostor.



Direktorju Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Danijelu Lampergerju se zdi novost dobrodošla. »Z izboljšanjem prodajnega procesa na samem prodajnem mestu in s približevanjem mlajši generaciji kupcev prav z inovativnimi produkti, kot je Elly POS, malim in srednjim podjetjem pomagamo pri okrevanju in ne nazadnje pri rasti v prihodnosti,« je spomnil na epidemijo covida-19, ki hromi gospodarstvo.

Od obrtnika do taksista

Prostora za Elly POS je v Sloveniji po njegovem mnenju veliko. Številni člani OZS namreč ne omogočajo plačila niti s kreditnimi karticami, kaj šele s kriptovalutami. Takšni so, denimo, manjši obrtniki, serviserji, tudi taksisti, je naštel in dejal: »Šokirani boste, da več kot 70 odstotkov slovenskih frizerjev sploh nima davčne blagajne.«

Da je Elly POS velik korak naprej, je poudaril tudi direktor Eligme Dejan Roljić. »Omogoča kartična plačila, mobilna plačila ter digitalna plačila, tudi prek sistema GoCrypto za plačila s kriptovalutami,« je dejal.



Culiberg je zatrdil, da je uporaba povsem varna. »Varnost ni ogrožena in ni spremenjena v primerjavi s tisto, ki jo te plačilne metode zagotavljajo že same,« je zagotovil. Želi si, da bi terminal Elly POS do konca tega leta našli na najmanj tisoč prodajnih mestih, nato pa si želijo doseči vsak desetodstotni delež na slovenskem trgu plačilnih terminalov. Načrtujejo tudi širitev v tujino.

