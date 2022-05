Ena od poti do boljše prihodnosti dela

»Čedalje večja ozaveščenost delodajalcev o pomenu izvajanja ukrepov na področju družbene odgovornosti, s katerimi krepijo organizacijsko kulturo in ugled blagovne znamke delodajalca, hkrati pa vseprisotna bitka za kadre se kažeta tudi v velikem številu prijav za pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec,« je na podelitvi certifikatov 50 podjetjem poudaril Gašper Zakrajšek iz Ekvilib Inštituta.

Inštitut, ki je s sredstvi evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije podprt projekt začel tik pred začetkom pandemije, je tako skupaj podelil že 113 certifikatov, od tega je šest podjetij pridobilo že naprednega. V postopku pridobivanja, ki je v okviru projekta brezplačno, je še več kot 80 organizacij, na voljo pa je še nekaj prostih mest. Prejemnikom, ki prihajajo iz desetih slovenskih regij in delujejo v najrazličnejših panogah tako v javnem kot v zasebnem sektorju in so različnih velikosti ter statusnih oblik, je skupno prizadevanje za dobre odnose, medsebojno zaupanje in vključevanje večjega števila deležnikov v organizaciji.

Kot je povedala direktorica Biotehniškega izobraževalnega centra BIC Jasna Kržin Stepišnik, kjer so na podlagi vpeljanih ukrepov v skladu z načrtom ob pridobitvi osnovnega certifikata zdaj dobili že naprednega, v organizaciji verjamejo, da je družbena odgovornost ključnega pomena za izobraževalne ustanove. »Zaveza za družbeno odgovorno delovanje je za organizacijo s področja vzgoje in izobraževanja še posebej pomembna. Zavedamo se, da se odraža tudi v odnosu do dijakov in študentov, ki jih izobražujemo,« je dejala.

Boljša prihodnost dela

Častna gostja na podelitvi na Ljubljanskem gradu Katja Rihar Bajuk, generalna direktorica direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela, je poudarila, da se Slovenija srečuje z izzivi trajnostnega razvoja in družbenimi izzivi, kakršni so migracije in neenakost. V tem razvoju lahko prav delodajalci prispevajo svoj košček v mozaiku, certifikat pa je potrditev prizadevanj, usmerjenih v boljšo prihodnost dela, je še cenila.

Miro Smrekar, podpredsednik Združenja delodajalcev Slovenije, ki je poleg Gospodarske zbornice in Zveze svobodnih sindikatov partner projekta, je poudaril, da lahko delodajalci s certificiranjem predstavljajo dobre prakse, omogoča pa tudi hitrejše in širše uresničevanje ciljev, ki si jih zastavljajo motivirani in zadovoljni zaposleni. Ti so ogledalo razvoja na poti do krepitve socialne kohezije, na poti k družbi znanja, je dejal.

Po besedah Anite Hrast, direktorice IRDO inštituta in članice revizorskega sveta za podeljevanje certifikata Družbeno odgovoren delodajalec, pa se vodstvo podjetja s pridobitvijo certifikata zaveže, da bo uvajalo različne ukrepe s področja družbene odgovornosti. Revizorji to tudi spremljajo.