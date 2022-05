EU opazno zmanjšala odvisnost od ruskega plina

V nadaljevanju preberite:

Zaradi težav z Rusijo se je letos že močno spremenila struktura uvoza plina na območje EU. Rusija tako ni več največji ponudnik plina. To ne pomeni, da je EU uspelo zagotoviti rezervne vire, še vedno namreč četrtino plina uvozi iz Rusije in tudi preusmeritev vpliva na veleprodajne cene plina. Od kod EU letos uvaža? Kakšne so veleprodajne cene? Kako bo na preskrbo vplivalo zaprtje plinovoda skozi Ukrajino? Koliko je EU še odvisna od ruskega plina? Kako ruski plin prispe v Evropo?