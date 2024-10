Za tovornjake je najbolj obetaven baterijski pogon

V nadaljevanju preberite:

Da bi v Evropi do leta 2050 dosegli podnebno nevtralnost, mora postati cestni tovorni promet popolnoma dekarboniziran. Tovornjaki z baterijskim električnim pogonom in tovornjaki na vodikove gorivne celice so edina razpoložljiva tehnologija, ki lahko na ceste hitro uvede nova vozila brez emisij, dolgoročno pa popolnoma razogljiči sektor težkih vozil.

K zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov in manjšemu onesnaženju zraka z drugimi škodljivimi plini in drobnimi trdnimi delci bi seveda pripomogel tudi prenos večjega obsega blaga na železniški in vodni promet, pomagala bi tudi optimizacija logističnih procesov. Vendar pa strokovnjaki za promet in logistiko pričakujejo, da se bo obseg cestnega tovornega prometa do leta 2050 povečal za kar 40 odstotkov, tako da brez razogljičenja tega sektorja ne bo šlo.