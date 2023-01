Evropska gospodinjstva presegla varčevalna priporočila

V nadaljevanju preberite:

Visoke cene, topla zima in pozivi k varčevanju so močno spremenili ogrevalne navade evropskih gospodinjstev. Začetek ogrevalne sezone se je zamaknil za skoraj ves mesec, termostati pa so v povprečju po državah nastavljeni za 0,2 pa do cele stopinje niže kot lani. Poraba energentov v gospodinjstvih se je posledično zmanjšala bolj, kot je jeseni priporočila EU.