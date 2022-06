Evropska komisija začenja poglobljeno preiskavo združitve Mola in OMV

Evropska komisija je zaskrbljena, da bi prevzem druge največje verige bencinskih servisov v Sloveniji OMV Slovenije, ki ga namerava opraviti madžarski Mol, zmanjšal konkurenco na maloprodajnih trgih motornih goriv v Sloveniji za posameznike in podjetja. Zato začenja poglobljeno preiskavo tega posla, da bi ugotovila, ali je verjetno, da bo znatno zmanjšal učinkovito konkurenco. Prevzema tako za zdaj še ne bo.

Evropska komisija bo opravila preiskavo v skladu z uredbo EU o združitvah. Izvršna podpredsednica Margrethe Vestager, pristojna za politiko varstva konkurence, je povedala: »Konsolidacijo moramo pozorno spremljati, da bi preprečili umetno napihnjene cene goriv na črpalkah zaradi pomanjkanja konkurence. Družbi OMV Slovenija in Mol sta med vodilnimi dobavitelji goriva v Sloveniji in sta neposredno konkurenčni na številnih lokalnih območjih. Skrbno moramo oceniti, ali bi spremembe v konkurenčnem okolju, ki jih bo povzročila predlagana pridobitev, vplivale na cene ali kakovost storitev.«

FOTO: Johanna Geron/Reuters

Mol je tretji največji trgovec s pogonskimi gorivi v Sloveniji, za Petrolom in OMV. »Družba Mol bi imela s pridobitvijo družbe OMV Slovenija visoke tržne deleže na maloprodajnih trgih goriv in skupaj z družbo Petrol tudi zelo velik tržni delež. Vsi drugi konkurenti so znatno manjši in po transakciji verjetno ne bodo pomenili znatnega konkurenčnega pritiska niti na družbo MOL niti na družbo Petrol,« so sporočili iz Bruslja.

Komisija je opravila že predhodno preiskavo, ki je pokazala, da sta Mol in OMV neposredna konkurenta na številnih lokalnih območjih po vsej Sloveniji. Transakcija bi tako odpravila glavni konkurenčni pritisk, s katerim se trenutno soočata Mol in Petrol na trgu. Poleg tega je trg zelo pregleden in transakcija bi lahko olajšala usklajevanje med družbama Mol in Petrol.

Mol je tretji največji trgovec z gorivi v Sloveniji, FOTO: Leon Vidic/Delo

Hkrati so za maloprodajo motornih goriv v Sloveniji za vstop na trg in širitev značilne razmeroma visoke ovire, kot so stroški vzpostavitve mreže bencinskih črpalk, regulativne omejitve in pomanjkanje privlačnih lokacij. Poleg tega se zdi, da v kratko- do srednjeročnem obdobju ni velike verjetnosti omembe vrednega vstopa na trg.

Transakcija je bila komisiji priglašena 13. maja 2022. Družba Mol se je med prvotno preiskavo odločila, da ne bo predložila zavez za odpravo predhodnih pomislekov komisije. Ta ima zdaj za sprejetje odločitve na voljo 90 delovnih dni, torej do 28. oktobra letos. Začetek poglobljene preiskave ne vpliva na njen izid.

Varuh konkurence: Trg ne deluje konkurenčno

Tudi slovenska agencija za varstvo konkurence ugotavlja, da je trg pogonskih goriv v Sloveniji visoko koncentriran ter ne deluje konkurenčno oziroma ugodno za potrošnika. Varuh konkurence predlaga razmislek o zmanjšanju vstopnih ovir pri umeščanju bencinskih servisov v prostor, ureditev obveznosti obveščanja potrošnikov o cenah na informacijskih panojih ob bencinskih servisih in ureditev sporočanja oziroma uveljavljanja novih, nereguliranih cen pogonskih goriv.