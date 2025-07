Evropske države želijo svoje zapornike poslati v tujino

V nadaljevanju preberite:

Švedska je menda že izkazala zanimanje – zaradi zaostrenega preganjanja nasilnih tolp v zaporih pristane čedalje več ljudi. Zagovorniki najemanja zaporov trdijo, da gre preprosto za učinkovitejšo razporeditev virov, ki ustvarja neke vrste trg zapornikov. A tu so v igri tudi druge okoliščine. Smernice Združenih narodov (znane kot pravila Nelsona Mandele) in pravila Sveta Evrope zapornikom zagotavljajo pravico do osebnih stikov z družino. Zaradi velikih razdalj, ki jih prinašajo tovrstne rešitve, to pogosto ni izvedljivo. Družine danskih zapornikov bi morale prepotovati več kot 2100 kilometrov, da bi obiskale bližnje v Gjilanu. Danske oblasti želijo omogočiti virtualne obiske in financirati potne stroške, vendar bodo zaporniki kljub temu precej osamljeni.