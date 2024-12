Evropsko gospodarstvo se ustavlja

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko se Evropa pripravlja na morebitno trgovinsko vojno, potem ko bo novoizvoljeni predsednik ZDA Donald Trump januarja prevzel položaj, se njeni dve največji gospodarstvi spopadata s težavami. Nemčija ima že drugo leto zapored ničelno rast, medtem ko se za Francijo pričakuje manj kot enoodstotna rast v letu 2025.

Je stagnacija evropskega gospodarstva posledica nezadostnih keynesianskih spodbud ali pa so krive napihnjene in sklerotične socialne države? V vsakem primeru je jasno, da so tisti, ki menijo, da težave Evrope lahko rešijo preprosti ukrepi, kot so višji proračunski primanjkljaji ali nižje obrestne mere, daleč od realnosti.