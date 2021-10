Facebook napovedal, da bo v EU zaposlil deset tisoč ljudi

Spletni velikan Facebook namerava v Evropski uniji zaposliti deset tisoč ljudi za razvoj t. i. metaversa, piše britanski BBC. Metaverse je digitalno okolje za delo in sprostitev, ki naj bi zamenjalo ne samo njihovo razvpito družbeno omrežje, temveč kar celoten današnji internet.

Več o metaverse si preberite tukaj:

Kot povzema BBC, je metaverse spletno okolje, kjer ljudje lahko igrajo igrice, delajo in komunicirajo v virtualnem okolju, pogosto z uporabo slušalk VR (za kreiranje navidezne resničnosti). Eden vodilnih pri konceptu metaversa je glavni direktor Facebooka Mark Zuckerberg.

Obvestilo o zaposlovanju prihaja v času, ko se Facebook že več tednov spopada s posledicami škandala in podrobnosti o podjetju, ki jih je razkrila žvižgačica Frances Haugen. Podjedje se sooča tudi z vse večjimi pozivi k regulaciji, ki bi omejila vpliv njihovega družbenega omrežja.

»Metaverse ima potencial pomagati odkleniti vrata za nove kreativne, socialne in gospodarske možnosti, pri čemer bodo od samega začetka sodelovali Evropejci,« je Facebooka zapisal v objavi. Nova delovna mesta, ki jih bodo ustvarili v prihodnjih petih letih, bodo zahtevala v večini visoko specializirane inženirje.

Naložbe v EU so nam prinesle številne prednosti, vključno z dostopom do velikega potrošniškega trga, prvovrstnih univerz in visokokakovostnih talentov oz. kadrov, so sporočili s Facebooka, ki je metaverse postavil kot eno svojih prednostih nalog. Kljub temu, da je znano, da Facebook kupuje svoje tekmece, zdaj obljublja, da bo za izgradnjo metaverse sodeloval z drugimi in omrežja ne bo gradilo »le eno podjetje v eni noči.«

V Facebooku snujejo metaverse, ki bi zamenjal celoten današnji internet. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Facebook je pred kratkim, tako BBC, vložil 50 milijonov dolarjev v financiranje neprofitnih skupin, ki bi pomagale pri »odgovorni gradnji oz. vzpostavitvi metaverse«. Kot so dejali, bo do zadnje verzije oz. prave ideje o metaversu preteklo še deset do petanajst let.

Nekateri kritiki so ob tej novici dejali, da želijo z novico o iskanju kadra ponovno vzpostaviti ugled podjetja in preusmeriti pozornost po vrsti škodljivi škandalov v zadnjih mesecih, med drugim prav razkritje prej omenjene žvižgačice, podatkovne inženirke in znanstvenice, ki se je v podjetju zaposlila leta 2018. Med drugim je razkrila, da se Facebook zaveda, da povzroča globoke, negativne družbene stranke učinke in informacije o tem prikriva. Notranja raziskava Facebooka je namreč pokazala, da Instagram, ki je v lasti Facebooka, vpliva na duševno zdravje najstnikov. Podatkovni velikan Facebook pa rezultatov teh raziskav, ki kažejo, da je instagram strupeno mesto za mnoge mlade, ni delil s splošno javnostjo.