Februarja skoraj 3500 manj registriranih brezposelnih

Število registriranih brezposelnih se je v februarju zmanjšalo za kar 3.448, in sicer z 91.499 na 88.051, kažejo najnovejši podatki zavoda za zaposlovanje. Glavna vzroka za to sta vpliv sezone (februarja se vsako leto brezposelnost zmanjša) in pa večje novo zaposlovanje v nekaterih dejavnostih, kot je zlasti gradbeništvo, pa tudi industrija in trgovina.



Na novo se je februarja pri zavodu prijavilo 4.766 brezposelnih, kar je 54,7 odstotka manj kot januarja in 7,8 odstotka manj kot februarja lani. Na novo pa se je februarja zaposlilo 6.657 brezposelnih, kar je 44,4 odstotka več kot januarja in 14,1 odstotka več kot pred letom.



Delodajalci, med katerimi jih je bilo največ s področij predelovalnih dejavnosti, gradbeništva, drugih raznovrstnih poslovnih dejavnosti ter zdravstva in socialnega varstva, so februarja zavodu sporočili 10.581 prostih delovnih mest, kar je 2,9 odstotka več kot januarja in 6,6 odstotka manj kot februarja lani.



Na razmeroma ugodne trende pri zaposlovanju sicer še vedno vplivajo protikoronski ukrepi subvencioniranega čakanja na delo in skrajšanega delovnega časa.

