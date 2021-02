Februarski trg je pozdravil napredovanje cepljenja

V nadaljevanju preberite Po navdušujočem lanskem novembru, ko so rezultati kliničnih testiranj pokazali, da razvita cepiva delujejo in so presenetljivo učinkovita, smo ob prvih decembrskih testiranjih previdno, a optimistično zrli v 2021. A prišel je januar in z njim angleška različica koronavirusa, ki je menda bolj nalezljiva, ter južnoafriška in brazilska. Globalni delniški indeks MSCI World je prejšnji mesec izgubil 0,3 odstotka vrednosti.