Federal Reserve spet krepko zvišala obresti

Ameriška centralna banka Federal Reserve (Fed), ki narekuje oster tempo pri zniževanju rekordne inflacije, je po pričakovanjih krepko zvišala obrestne mere, in sicer spet za 0,75 odstotka, na raven med 2,25 in 2,5 odstotka. Ob tem je napovedala nadaljevanje take politike tudi v prihodnje.

Ob zdaj rekordni 9,1-odstotni stopnji inflacije v ZDA se bo jastrebovski odziv Feda tako nadaljeval tudi v prihodnjih mesecih.Do konca letošnjega leta je pričakovati nove dvige ameriških obrestnih mer, ta trend pa naj bi se nadaljeval tudi v 2023. Analitiki nizozemske banke ING tako napovedujejo še dve zvišanji po 0,5 odstotne točke v septembru in novembru in nato še zadnjo letošnjo Fedovo potezo, zvišanje ključne obrestne mere federal funds še za 0,25 odstotne točke v decembru.

Ameriška centralna banka si lahko privošči odločnejše ukrepanje zaradi spodbudnih podatkov z ameriškega trga dela, ki presegajo pričakovanja Wall Streeta. V juniju je v ZDA nastalo 372 tisoč novih delovnih mest (skupaj jih je bilo v prvem polletju 2022 kar 2,7 milijona), podjetja pa še vedno iščejo nove delavce in so jih pripravljena tudi bolje plačati.

Na drugi strani pa Fed tako kot druge centralne banke ne more vplivati na sistemske vzroke inflacije, ki izvirajo iz motenj v dobavnih verigah in posledic ruske invazije v Ukrajino, vključno z energetsko in prehransko draginjo, ki jo občutijo tudi v ZDA.